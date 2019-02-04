Ракицкий исключен из списка игроков сборной Украины
Новичок «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий был убран из списка футболистов сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола страны, сообщает «Советский спорт».
Профиль игрока с сайта еще не убрали. В нем Ракицкий обозначен как как футболист донецкого «Шахтера». Однако он уже покинул украинский клуб и перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно.
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За донецкий клуб защитник выступал на протяжении последних 12 лет. В сборную Украины вызывался с 2009 года.
«Зенит» после 17 туров лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 34 очками в активе, на одно очко опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара».
Ранее украинский футболист назвал недопустимым переход Ракицкого в «Зенит»