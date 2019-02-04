Ракицкий исключен из списка игроков сборной Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/355/12141355/Snimok_ekrana_2019-01-24_v_15.37-pic905-895x505-21724.png">

Новичок «Зенита» защитник Ярослав Ракицкий был убран из списка футболистов сборной Украины, опубликованного на официальном сайте федерации футбола страны, сообщает «Советский спорт».

Профиль игрока с сайта еще не убрали. В нем Ракицкий обозначен как как футболист донецкого «Шахтера». Однако он уже покинул украинский клуб и перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно.

Реклама

За донецкий клуб защитник выступал на протяжении последних 12 лет. В сборную Украины вызывался с 2009 года.

«Зенит» после 17 туров лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 34 очками в активе, на одно очко опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара».

Ранее украинский футболист назвал недопустимым переход Ракицкого в «Зенит»