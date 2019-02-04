Тренер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча против «Арсенала» в рамках 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Манчестер Сити». «Арсенал» занимает шестую строчку в таблице АПЛ.

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«На прошлой неделе мы победили и делили с «Челси» четвертую позицию. Сегодня мы проиграли и потеряли это место.

Мы собираемся двигаться от игры к игре и будем думать, как выиграть следующий матч. Возможно, если мы будем выигрывать, то в ближайшем будущем у нас появится шанс приблизиться к другим командам. Это будет нашей мотивацией.

Результат сегодняшнего матча показал разницу между «Ман Сити» и нами. Нам нужно делать свою работу», — цитирует Эмери «Би-би-си».

Ранее голкипер «Арсенала» прокомментировал поражение от «Манчестер Сити».