«Интер» проиграл аутсайдеру Серии А «Болонье»
«Интер» потерпел поражение от «Болоньи» в матче 22-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Федерико Сантандер.
Это второй проигрыш миланского клуба подряд. На данный момент он располагает на третьем месте турнирной таблицы Серии А, в то время как «Болонья» занимает 18-ю строчку, имея в активе безвыигрышную серию из 14 матчей.
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Ранее матч 22-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Фиорентиной» завершился ничьей.
Италия. Серия А. 22-й тур
Интер (Милан) — Болонья (Болонья) — 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Сантандер, 32