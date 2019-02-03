«Интер» проиграл аутсайдеру Серии А «Болонье»

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«Интер» потерпел поражение от «Болоньи» в матче 22-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол оформил Федерико Сантандер.

Это второй проигрыш миланского клуба подряд. На данный момент он располагает на третьем месте турнирной таблицы Серии А, в то время как «Болонья» занимает 18-ю строчку, имея в активе безвыигрышную серию из 14 матчей.

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Ранее матч 22-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Фиорентиной» завершился ничьей.

Италия. Серия А. 22-й тур

Интер (Милан) — Болонья (Болонья) — 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Сантандер, 32