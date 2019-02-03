Эксперт подвела итоги первенства России по фигурному катанию

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Российская фигуристка, а ныне тренер Виктория Волчкова прокомментировала результаты первенства России среди юниоров, передает Sport24.

Александра Трусова выиграла турнир, набрав в сумме 233,9 баллов.Второе место заняла победительница юношеского Гран-при Алена Косторная, третье — чемпионка России среди взрослых Анна Щербакова.

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«Трусова исполнила два четверных прыжка идеально, из-за этого у нее большой запас по баллам, ее победа объяснима, я не удивлена. Катание же Косторной отличает ее от других девочек, оно женственное, да и сама она красотка, вызывает положительные эмоции в ее адрес», — отметила наставница.

Также она уделила внимание мужского одиночному катанию.

«Приятно отметить, что в этом году подтянулись мальчики-юниоры, ребята уже сейчас делают тройные акселя, то, чего не было в том сезоне. Это очень приятно, практически каждый из них показывал попытки четверных прыжков, кто-то делал, кто-то падал, но это очень большой шаг по сравнению с прошлым сезоном», — подытожида Волчкова.

Ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов стал чемпионом России среди юниоров (249,33). Вторым стал призер юниорского финала Гран-при в Канаде Петр Гуменник, третьим — Роман Савосин.

Ранее Плющенко назвал ученика Тутберидзе вундеркиндом.