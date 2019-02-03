Плющенко: почему у супертренера Тутберидзе нет взрослых учеников?
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал слова тренера Александра Волкова о том, что Этери Тутберидзе «выжимает все из юниоров, из-за чего с ней не работают взрослые спортсмены», передает «РИА Новости».
Знаменитый фигурист поддержал специалиста.
«Человек, тренер, с которым я работаю в одной команде, высказал свое мнение. А на свое мнение имеет право каждый. Он же никого не оскорбил. Он ни в коем случае не оскорблял Тутберидзе. Он по делу сказал, что в ее группе нет взрослых спортсменов, которые на сегодняшний день катаются так же качественно, как в 14 лет. Кого он этим оскорбил? Никого», — подчеркнул победитель Игр.
Он также отметил, что все сказанное Волковым — правда.
«Он дал понять, что классная команда у Тутберидзе, но в ее группе взрослых спортсменов нет. А почему нет, если она супертренер? Значит, есть определенная какая-то планка. Это классная планка, но ограничивается возрастом спортсменов в 14-15 лет. Это супер, но нам нужны и более взрослые спортсмены. Вот про что он говорил. Волков рассказал историю. Правду», — подытожил Плющенко.
Напомним, что Волков является бывшим тренером чемпионки мира 2018 года среди юниоров Александры Трусовой.
Ранее сообщалось, что юниор Самсонов считает себя сильнее более взрослых фигуристов.