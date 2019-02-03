Бывший чемпион мира по боксу: любому будет трудно против Ковалева

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд поделился мнением о нынешней форме российского боксера Сергея Ковалева, передает «Советский спорт».

«После этого боя Ковалев может выбрать любой вариант. Не могу сказать, что это было лучшее выступление Сергея за последние 3—4 года, но это один из лучших его боев за последнее время», — приводит слова бывшего спортсмена FightHype.

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Уорд также рассказал о стиле бокса россиянина.

«Он боксировал, как по старой школе. Использовал опыт из любителей, работал джебом и комбинациями и вернул титул. Любому сопернику будет трудно победить такого Ковалева», — добавил он.

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