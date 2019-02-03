Трояновский высказался по поводу скандала вокруг Ковалева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/181/10186181/upload-RIAN_02932565.HR.ru-pic905-895x505-5151.jpg">

Бывший чемпион по версиям IBF и IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский прокомментировал ситуацию с обвинением боксера в избиении девушки.

«Я это все узнал только два дня назад. Уверен, что эти обвинения — ерунда, и насколько они правдивы, я не знаю даже. Главное, что она никак не повлияла на результат боя. Понятно, что информация вроде и ложная, но довольно громкая, поэтому я думаю, она все же его выбивала из колеи», — приводит слова россиянина Sport24.

Реклама

Трояновский также поделился мнением о потенциальных соперниках Ковалева.

«Что касается потенциальных противников — Гвоздика, Бетербиева, Бивола, — то тут все ребята хороши, плюс-минус равны. С любым из оппонентов получится интереснейший бой. В кого не ткни пальцем, все готовы показать себя с лучшей стороны», — добавил он.

Ранее Сергей Ковалев прокомментировал свою победу над Альваресом.