«Питтсбург» без Малкина проиграл «Торонто» в матче НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» на своем льду одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Остон Мэттьюс, Трэвис Дермотт и Зак Хайман. Российский защитник Никита Зайцев провел на льду 21 минуту 43 секунды, записав на свой счет четыре силовых приема.

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У гостей голами отметились Сидни Кросби и Теодор Блюгерс. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

0:1 — Кросби (Летанг) — 10:01 (5x4),

0:2 — Блюгерс (Уилсон, Мяяття) — 13:20,

1:2 — Мэттьюс (Дермотт, Гардинер) — 17:25,

2:2 — Дермотт (Гардинер, Марло) — 29:36,

3:2 — Хайман (Райлли, Марнер) — 36:06