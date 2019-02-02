Пятикратный чемпион мира Кулижников победил на этапе КМ в Норвегии

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Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золото на этапе Кубка мира в норвежском Хамаре на дистанции 500 м, сообщает «РИА Новости».

Спортсмен преодолел дистанцию за 34,652 секунды. Вторую строчку занял представитель Южной Кореи Ким Чжун Хо (34,718), третью — голландец Дай Дай Нтаб (34,771).

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Еще один россиянин Руслан Мурашов находится на восьмом месте (34,999), Виктор Муштаков был дисквалифицирован.

Напомним, что Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях и двукратным чемпионом мира в спринте

Ранее российская шорт-трекистка Софья Просвирнова заняла первое место на дистанции 1000 метров на этапе Кубка мира в немецком Дрездене.