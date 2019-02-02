«Байер» переиграл чемпиона Германии в преддверии матча с «Краснодаром»
Соперник «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы «Байер» одолел действующего чемпиона Германии «Баварию» в матче 20-го тура Бундеслиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1. Таким образом, у «Баварии» прервалась семиматчевая победная серия в национальном турнире. В составе победителей отличились Леон Бэйли, Кевин Фолланд и Лукас Аларио. У проигравших гол оформил Леон Горецка.
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«Краснодару» предстоят игры с «Байером» 14 и 21 февраля.
Ранее «горожане» избежали поражения от китайского «Бэйцзин Жэньхэ» в товарищеском матче.
Германия. Бундеслига. 20-й тур
«Байер» (Леверкузен) — «Бавария» (Мюнхен) — 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Горецка — 41;1:1 — Бэйли — 53; 2:1 — Фолланд, 63; 3:1 — Аларио, 87