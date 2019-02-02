Аутсайдер Восточной конференции КХЛ «Адмирал» победил «Динамо»

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Московское «Динамо» уступило владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Вратарь победившей команды Антон Красоткин впервые отстоял на ноль его первый матч на ноль в нынешнем сезоне и за всю карьеру в лиге. Шайбы забросили Александр Стрельцов, набравший два очка, Сергей Коньков и Иван Мищенко сделал счет 3:0.

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Напомним, что «Адмирал» является аутсайдером Восточной конференции КХЛ.

Ранее ЦСКА одолел «Северсталь» и вернулся на первое место в таблице КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

0:1 — Стрельцов А (Стрельцов В, Патрикеев) — 29:19

0:2 — Коньков (Зайцев) — 33:20 (0:2)

0:3 — Мищенко (Коннов, Стрельцов А) — 48:33 (0:3)