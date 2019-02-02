СКА уступил «Сибири» и прервал шестиматчевую серию побед

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«Сибирь» одержала победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий новосибирской команды Шейн Принс. Не пропустил ни одной шайбы голкипер Алексей Красиков.

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Это поражение прервало серию побед из шести матчей петербургского клуба, однако он продолжает занимать первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, на одно очко опережая московский ЦСКА.

«Сибири» принадлежит девятое место на «Востоке».

Ранее сообщалось, что нападающий «Металлурга» Евгений Тимкин ждет победы от матчей с «Трактором» и «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

1:0 — Принс (Михайлов, Савченко) — 04:54