«Зенит» объявил состав на товарищеский матч с «Эльче»

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Петербургский «Зенит» огласил состав, который выйдет на поле с первым минут контрольного матча с испанским «Эльче», сообщает «Советский спорт».

Ни один из новичков сине-бело-голубых не вошел в стартовые 11 игроков. Состав выглядит следующим образом:

«Зенит»: Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Мусаев, Оздоев, Мак, Заболотный, Ригони.

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Встреча пройдет на стадионе »Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и начнется в 14:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» занимает лидирующую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 34 очка.

Ранее сообщалось, что Черышев был включен в заявку «Валенсии» на матч с «Барселоной».