Игрок итальянского клуба рухнул на поле без сознания

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Полузащитник «Лечче» Мануэль Скавоне в матче 22-го тура итальянской Серии В рухнул на поле без сознания после столкновения в верховой борьбе, сообщает «Советский спорт».

Неприятный инцидент произошел в самом начале игры. Скавоне в борьбе за верховой мяч столкнулся с игроком противоположной команды Джакомо Береттой. В результате контакта футболист еще в воздухе потерял сознание и рухнул на поле. Встреча между «Лечче» и «Асколи» сразу же была прервана,а на поле появилась машина скорой помощи. Мануэль был незамедлительно госпитализирован.

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Игроки попросили арбитра перенести матч. Тот, посоветовавшись со своими коллегами, согласился. Новая дата проведения игры будет названа позднее.

Ранее сообщалось, что молодой бразильский футболист потерял сознание после удара молнии.