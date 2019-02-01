В ВФЛА заступились за дисквалифицированного Ухова

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Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов встал на защиту дисквалифицированного за допинг легкоатлета Ивана Ухова передает «Советский спорт».

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Ухова и еще 11 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.

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«Хорошо ли все вокруг понимают, кого дисквалифицировали? Это гений в спорте. Аналоги — единицы! Человек, потрясавший, удивлявший и шокировавший всех.

15 лет Иван выигрывал соревнования от местных в Екатеринбурге до Олимпийских игр и чемпионатов мира с прыжками на 2.30 и выше. С массой отрицательных допинг-тестов! Нет другого такого человека в мире! За 15 лет он наверняка сдал более 100 допинг-тестов. Обман системы антидопинга в России? Все, с кем угодно, но не с Уховым!

Скажете, это Лэнс Армстронг в прыжке в высоту? Нет! А мы ему не смогли помочь. Мы и виноваты», — написал Бутов в фейсбуке.

Ранее CAS счел нарушения российских легкоатлетов частью допинг-схемы.