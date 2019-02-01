В ВФЛА заступились за дисквалифицированного Ухова
Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов встал на защиту дисквалифицированного за допинг легкоатлета Ивана Ухова передает «Советский спорт».
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Ухова и еще 11 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.
«Хорошо ли все вокруг понимают, кого дисквалифицировали? Это гений в спорте. Аналоги — единицы! Человек, потрясавший, удивлявший и шокировавший всех.
15 лет Иван выигрывал соревнования от местных в Екатеринбурге до Олимпийских игр и чемпионатов мира с прыжками на 2.30 и выше. С массой отрицательных допинг-тестов! Нет другого такого человека в мире! За 15 лет он наверняка сдал более 100 допинг-тестов. Обман системы антидопинга в России? Все, с кем угодно, но не с Уховым!
Скажете, это Лэнс Армстронг в прыжке в высоту? Нет! А мы ему не смогли помочь. Мы и виноваты», — написал Бутов в фейсбуке.
Ранее CAS счел нарушения российских легкоатлетов частью допинг-схемы.