Россия победила Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом

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Сборная России разгромила команду Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу российских хоккеистов. Победу отечественной команде принесли дубль Евгения Дергаева и голы Артема Бондаренко, Максима Ишкельдина, Алмаза Мирзгазова и Максима Василенко.

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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В финале турнира сборная России поспорит за победу с победителем пары Швеция — Казахстан.

Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Казахстана в матче ЧМ по хоккею с мячом.