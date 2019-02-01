Россия победила Финляндию и вышла в финал чемпионата мира по хоккею с мячом
Сборная России разгромила команду Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею с мячом, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу российских хоккеистов. Победу отечественной команде принесли дубль Евгения Дергаева и голы Артема Бондаренко, Максима Ишкельдина, Алмаза Мирзгазова и Максима Василенко.
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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В финале турнира сборная России поспорит за победу с победителем пары Швеция — Казахстан.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Казахстана в матче ЧМ по хоккею с мячом.