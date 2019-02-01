Лишение российских легкоатлетов олимпийских медалей назвали «черной пятницей»

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Член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов отреагировал на признание Спортивным арбитражным судом (CAS) 12-ти российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, передает Sport24.

В число виновных вошли обладатели олимпийских медалей в прыжках в высоту Иван Ухов и Светлана Школина. Они будут лишены медалей золотого и бронзового отлива соответственно.

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«К сожалению, опять у нас случилась черная пятница. Уже не в первый раз за последние годы объявляют решение в пятницу вечером, как будто их любимое время. Любого человека шокируют такие решения. Такое принять нелегко любому, кто близок к спорту. Но с точки зрения содержания мы ничего нового не узнали. Просто узнали, кого именно лишили», — начал Бутов.

«Можно ли что-то сделать в такой ситуации? Каждое дело индивидуально. Надо знать содержание обвинений, но пока нет разъясняющей части, что-то обсуждать бессмысленно», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что 12 российских легкоатлетов дисквалифицированы на основании показаний Родченкова.