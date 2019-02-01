12 российских легкоатлетов дисквалифицированы из-за показаний Родченкова

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать виновными 12 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, передает ТАСС.

По словам главы организации, обвинительный приговор отечественным спортсменам основывался на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

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«Мы об этом знали и понимали, чего ждать, это было лишь вопросом времени, если атлет не получал допуск, значит, у него были проблемы. Сегодня эти проблемы просто были юридически оформлены», — рассказал Шляхтин.

В числе обвиненных российских спортсменов вошли олимпийские призеры Иван Ухов и Светлана Школина (оба — прыжки в высоту). Также в число виновных вошли Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

Ранее сообщалось, что в США поддержали закон об уголовной ответственности за прием допинга.