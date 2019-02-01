Обвиненные в допинге российские спортсмены будут лишены олимпийских медалей
Российские легкоатлеты Иван Ухов и Светлана Школина будут лишены олимпийских медалей из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».
Как отмечается в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS), российские прыгуны в высоту были признаны виновными в употреблении допинга. Ухов и Школина лишатся, соответственно, золотой и бронзовой медали Олимпийских игр в Лондоне.
Также россияне понесут дисквалификацию. Ухов и Школина отстранены на четыре года с 1 февраля 2019 года. Результаты Ухова, показанные с 16 июля 2012 года до 31 декабря 2015-го аннулированы, результаты Школиной с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года аннулированы.
Ранее сообщалось, что Ухов отправил заявку на нейтральный статус для участия в чемпионате Европы.