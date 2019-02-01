АСА хочет провести бой между Тухуговым и Лобовым
Президент российской MMA-организации Алексей Яценко рассказал, что промоушен АСА намерен провести бой Зубайры Тухугова против Артема Лобова, передает «Советский спорт».
«По-настоящему громких имён не так уж много. Если говорить об интересных противостояниях, то мы в рамках АСА с удовольствием бы организовали бой Зубайры Тухугова против Артема Лобова. Совсем скоро появятся новости о приобретениях лиги и новых интересных проектах», — приводит слова функционера пресс-служба промоушена.
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На данный момент у Тухугова есть действующий контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), а Лобов недавно покинул американскую организацию.
Ранее сообщалось, что друг Макгрегора планирует выступать в боксе после ухода из UFC.