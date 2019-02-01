Экс-тренер Трусовой: Тутберидзе делает с фигуристками что хочет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/223/12144223/RIAN_5739774.HR-pic905-895x505-78566.jpg">

Бывший тренер российской фигуристки Александры Трусовой Александр Волков рассказал о методах работы Этери Тутберидзе с молодыми спортсменами.

«Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними всё, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Они разобьются, но пойдут. Но когда ребёнок начинает взрослеть, то с ним так нельзя», — приводит слова специалиста «РИА Новости».

Реклама

Волков также рассказал, что не все фигуристки выдерживают такого давления.

»Полина Шелепень. Юлия Липницкая. Полина Цурская. Евгения Медведева. Дарья Паненкова. А ведь и Паненкова достаточно неплохо в прошлом сезоне выступала. Но не выдержала. Я не знаю, по какой причине они уходят. Но значит причина какая-то есть. А взрослых спортсменов у нее нет», — добавил он.

Ранее Елизавета Туктамышева пошутила по поводу разборок фанатов Загитовой и Медведевой.