НБА огласила список запасных на Матч звезд-2019
Стал известен список запасных на Матч звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года, сообщает «Советский спорт».
Игра будет проходить в городе Шарлотт штата Северная Каролина 17 февраля.
Западная конференция: Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»), Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио Сперс»), Дэмьен Лиллард «(Портленд Трэйл Блэйзерс»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
Восточная конференция: Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерс»), Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс») и Никола Вучевич («Орландо Мэджик»).