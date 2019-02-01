НБА огласила список запасных на Матч звезд-2019

Стал известен список запасных на Матч звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2019 года, сообщает «Советский спорт».

Игра будет проходить в городе Шарлотт штата Северная Каролина 17 февраля.

Западная конференция: Энтони Дэвис («Нью-Орлеан Пеликанс»), Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер»), Карл-Энтони Таунс («Миннесота Тимбервулвз»), Ламаркус Олдридж («Сан-Антонио Сперс»), Дэмьен Лиллард «(Портленд Трэйл Блэйзерс»), Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

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Восточная конференция: Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс»), Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), Крис Миддлтон («Милуоки Бакс»), Виктор Оладипо («Индиана Пэйсерс»), Бен Симмонс («Филадельфия Сиксерс») и Никола Вучевич («Орландо Мэджик»).

Ранее НБА объявила имена лучших игроков прошедшей недели.