«Челси» позволил Батшуайи перейти в «Кристал Пэлас» на правах аренды

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Нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи перешел в «Кристал Пэлас», сообщает «Советский спорт».

По информации Sky Sports, клуб арендовал форварда до конца сезона без опции выкупа.

До этого бельгийский футболист должен был перейти во французский «Монако», однако «синие» заблокировали этот трансфер в последний момент. То же самое случилось с приобретением игрока «Тоттенхэмом».

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В нынешнем сезоне Батшуайи на правах аренды выступал за испанскую «Валенсию». В 15 матчах Ла Лиги он оформил один гол.

Ранее полузащитник каталонской «Барселоны» Денис Суарес стал игроком лондонского «Арсенала».