Украинский футболист назвал недопустимым переход Ракицкого в «Зенит»

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Защитник «Карпат» украинец Артем Федецкий выразил недовольство переходом соотечественника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит».

«В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы там ни было, нужно уважать свой народ, свою землю и край. У меня просто нет слов», — цитирует Федецкого ЛМН.

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Футболист отметил, что вопрос вызова Ракицкого в сборную остается за главным тренером Андреем Шевченко.

«Но это большая ответственность, ведь вызов Ракицкого создаст критику. Думаю, Андрею Шевченко сейчас будет тяжело. Я бы никогда так не поступил, для меня это недопустимо», — сказал Федецкий.

Ранее украинский телеведущий Игорь Цыганык прокомментировал переход Ракицкого.