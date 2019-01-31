Украинский футболист назвал недопустимым переход Ракицкого в «Зенит»
Защитник «Карпат» украинец Артем Федецкий выразил недовольство переходом соотечественника Ярослава Ракицкого из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит».
«В сегодняшних обстоятельствах недопустимо переходить в чемпионат России, это однозначно. Как бы там ни было, нужно уважать свой народ, свою землю и край. У меня просто нет слов», — цитирует Федецкого ЛМН.
Реклама
Футболист отметил, что вопрос вызова Ракицкого в сборную остается за главным тренером Андреем Шевченко.
«Но это большая ответственность, ведь вызов Ракицкого создаст критику. Думаю, Андрею Шевченко сейчас будет тяжело. Я бы никогда так не поступил, для меня это недопустимо», — сказал Федецкий.
Ранее украинский телеведущий Игорь Цыганык прокомментировал переход Ракицкого.