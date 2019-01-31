Паспорт болельщика будет действителен на Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально разрешил использовать паспорт болельщика на матчах чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

Это первый в истории чемпионат Европы, которое пройдет в 12 городах. Одним из них станет Санкт-Петербург, на арене которого пройдут три встречи группового этапа и четвертьфинал.

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Впервые система Fan ID была введена на чемпионате мира 2018 года в России. Паспорт болельщика обязательно нужно было предъявлять для посещения стадиона. Он же позволял иностранцам въехать в страну без визы.

Ранее было решено передать стадион в Санкт-Петербурге в пользование УЕФА 15 мая 2020 года.