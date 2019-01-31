Украинский боец UFC встал на защиту Емельяненко

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Украинский боец UFC Никита Крылов поддержал российского спортсмена Федора Емельяненко, передает «Советский спорт».

Россиянин в финале Гран-при тяжеловесов Bellator за 35 секунд проиграл американцу Райану Бэйдеру.

В своем инстаграме Крылов вспомнил, что когда Жозе Алдо за 13 секунд проиграл Конору Макгрегору, то получил в России больше поддержки, чем Емельяненко сейчас.

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«За 35 секунд до поражения Федор был бойцом, который мог в 42 года стать чемпионом второй организации в мире Bellator и выиграть три боя за девять месяцев. А теперь он получает советы, когда ему уходить», — написал боец.

Ранее Федора Емельяненко назвали «исчерпавшим себя».