Две передачи Малкина привели «Питтсбург» к победе над «Тампой»

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:2. Самыми результативными игроками стали форварды победившей команды Фил Кессел (1+1), Крис Летанг (1+1) и Евгений Малкин (0+2).

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Для россиянина эти передачи стали 601-и в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь он — четвертый российский игрок по данному показателю в истории лиги.

Также Малкин во время игры подрался с соперником Стивеном Стэмкосом, за что оба хоккеиста получили по пятиминутному штрафу.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей. Вратарь Андрей Василевский отразил 17 бросков из 21.

Ранее партнер Овечкина по сборной дал характеристику игре форварда.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Пенсильвания) — «Тампа-Бэй Лайтинг» (Флорида) — 4:2 (3:0, 1:0, 0:2)

1:0 – Шихан (Уилсон) – 03:25 (5x5)

2:0 – Кессел (Раст, Малкин) – 08:05 (5x5)

3:0 – Кросби (Симон) – 08:21 (5x5)

4:0 – Летанг (Кессел, Малкин) – 26:02 (4x4)

4:1 – Миллер (Киллорн, Макдона) – 55:50 (5x5)

4:2 – Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 57:56 (5x4)