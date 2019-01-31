Самедов поделился историей ухода из «Спартака»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал о переходе в самарские «Крылья Советов», передает «Спорт-Экспресс».
Экс-хавбек красно-белых отметил, что не ожидал решения руководства столичного клуба.
«Я был в отпуске в Таиланде. Мне позвонил Сергей Юрьевич Родионов, рассказал о решении, которое принято на совете директоров клуба. Выслушал, сказал ок, предложил обменяться видением ситуации. Не могу сказать, что был в шоке. Но был удивлен. Мне не 20, не 25 лет, я опытен, понимаю, как выглядит футбол, тем более российский футбол, знаю его вдоль и поперек. Ок, единственное, что сразу сказал — остается семь месяцев контракта, намерен выполнить его до конца, давайте общаться», — поделился историей Самедов.
Футболист заключил контракт с «крылышками» 13 января 2019 на правах свободного агента.
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