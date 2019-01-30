Сборная России вырвала победу у Финляндии на ЧМ по хоккею с мячом
Сборная России обыграла команду Финляндии в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с мячом, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась волевой победой россиян со счетом 3:2.
В составе отечественной команды отличились Максим Ишкельдин, Евгений Дергаев и Янис Бефус.
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«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Благодаря этой победе сборная России обеспечила себе день отдыха.
Ранее сообщалось, что сборная России разгромила команду Казахстана со счетом 22:1.