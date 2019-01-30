Звонарева сыграет с Касаткиной в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге
Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла представительницу Германии Юлию Гергес в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге, сообщает «Советский спорт».
Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки.
В четвертьфинале турнира Звонарева встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая не играла матч 1/8 из-за травмы Марии Шараповой, снявшейся в турнире.
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Ранее сообщалось, что Шарапова призналась в проблемах с плечом.
Теннис. St. Petersburg Ladies Trophy
Вера Звонарева (Россия) — Юлия Гергес (Германия) — 4:6, 6:4, 6:4