Звонарева сыграет с Касаткиной в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге

<img src="">

Российская теннисистка Вера Звонарева обыграла представительницу Германии Юлию Гергес в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге, сообщает «Советский спорт».

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

В четвертьфинале турнира Звонарева встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной, которая не играла матч 1/8 из-за травмы Марии Шараповой, снявшейся в турнире.

Реклама

Ранее сообщалось, что Шарапова призналась в проблемах с плечом.

Теннис. St. Petersburg Ladies Trophy

Вера Звонарева (Россия) — Юлия Гергес (Германия) — 4:6, 6:4, 6:4