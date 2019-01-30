Дзюба, Тарасов и Жирков выступили за «свободу Кокорину»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/415/12099415/RIAN_5735305.HR-pic905-895x505-61846.jpg">

Игроки петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Юрий Жирков, а также Дмитрий Тарасов из московского «Локомотива» поддержали акцию в поддержку арестованных Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает «Советский спорт».

В своих инстаграмах футболисты выразили несогласие с нахождением Кокорина и Мамаева в СИЗО. Совместные фотографии они сопроводили хэштегами «свободу Кокорину и Мамаеву» и «Саша, мы с тобой».

Реклама

Братья Александр и Кирилл Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий на данный момент находятся в СИЗО «Бутырка» за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября.

Ранее сообщалось, что Кокорин будет заниматься лечебной физкультурой в СИЗО.