Дзюба, Тарасов и Жирков выступили за «свободу Кокорину»
Игроки петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Юрий Жирков, а также Дмитрий Тарасов из московского «Локомотива» поддержали акцию в поддержку арестованных Александра Кокорина и Павла Мамаева, передает «Советский спорт».
В своих инстаграмах футболисты выразили несогласие с нахождением Кокорина и Мамаева в СИЗО. Совместные фотографии они сопроводили хэштегами «свободу Кокорину и Мамаеву» и «Саша, мы с тобой».
Братья Александр и Кирилл Кокорины, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий на данный момент находятся в СИЗО «Бутырка» за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября.
Ранее сообщалось, что Кокорин будет заниматься лечебной физкультурой в СИЗО.
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#Repost @innazhirkova with @make_repost ・・・ Саша, @kokorin9 ��Мы тебя очень ждём дома ! Я знаю ,как тяжело твоим близким без тебя . Знай ,что мы с тобой ! Все мы понимаем виновность ребят и никто не оправдывает их поведение ! Но ребята уже с полна получили ! 8 февраля состоится суд и я очень надеюсь ,что ребята смогут вернуться к своим детям и женам ��которым без них очень не легко . #свободукокорину