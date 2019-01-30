Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге

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Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в турнире в Санкт-Петербурге, сообщает «Советский спорт».

Четвертьфинальный матч Шараповой против соотечественницы Дарьи Касаткиной исчез из официальной сетки турнира. За выход в 1/2 финала 21-летняя Касаткина поспорит с победительницей пары Вера Звонарева (Россия) — Юлия Гергес (Германия).

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Как говорится на официальном сайте турнира, причиной снятие Шараповой с соревнований стала травма плеча.

В первом раунде турнира 31-летняя Шарапова одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой со счетом 6:0, 6:4.

Ранее сообщалось, что Шарапову считают фаворитом матча против Касаткиной.