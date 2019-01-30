Гол Головина не помог «Монако» обыграть «Генгнам» в Кубке лиги

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В матче 1/2 финала Кубка французской лиги «Генгнам» в серии пенальти нанес поражение «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгнаме завершилась победой хозяев в серии одиннадцатиметровых.

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Отмечается, что к 24-й минуте «монегаски» вели со счетом 2:0, причем второй гол команды забил игрок сборной России Александр Головин. Однако подопечные Джоселина Гурвеннеца смогли отыграться благодаря мячам Александра Менди и Марку Тюрама. В серии послематчевых пенальти удачливее оказались хозяева поля.

Ранее сообщалось, что россиянин забил первый мяч в составе «Монако».

Кубок французской лиги. 1/2 финала

«Генгнам» (Генгнам) — «Монако» (Монако) — 2:2 (5:4)

Голы: 0:1 – Лопеш, 18; 0:2 – Головин, 24; 0:3 — Менди, 46; 0:4 — Тюрам, 55.