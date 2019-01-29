Тренер спас жизнь хоккеисту во время матча

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Тренер любительской хоккейной команды «Союз» Иван Орлов спас жизнь игроку во время матча Федеральной хоккейной лиги, который проходил в Кстово.

В одном из эпизодов матча игрок «Союза» Дмитрий Тутуркин направлялся за шайбой в угол площадки, однако поставил неправильно коньки, и на него налетел соперник. После столкновения хоккеист «Союза» ударился головой о борт площадки.

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«Я видел, как он перевернулся на спину, но Дмитрий потерял сознание и перестал дышать. У него сомкнуло челюсть. При помощи товарищей удалось открыть рот. Дыхание удалось завести после десятого толчка. Получается, он находился без дыхания около минуты», — приводит слова наставника команды издание «В городе N».

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