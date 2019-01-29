«Зенит» договорился о трансфере Акуньи

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Руководство петербургского «Зенита» достигло с лиссабонским «Спортингом» договоренности по поводу трансфера защитника Маркоса Акуньи, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что сине-бело-голубые заплатят за игрока €16 млн. В добавок к этому клуб из чемпионата Португалии может получить €4 млн в виде бонусов. Сам Акунья готов перейти в «Зенит». Отмечается, что подписание соглашения скорее всего состоится в ближайшее время. Заинтересованность в данной покупке проявил лично главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

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В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей в чемпионате Португалии, забив один мяч и отдав четыре голевых паса.

Ранее сообщалось, что Паредес перешел в «Пари Сен-Жермен».