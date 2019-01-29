Самодурова назвала своих кумиров
Чемпионка Европы фигуристка Софья Самодурова назвала спортсменов, которых считает своими кумирами, передает «Советский спорт».
«Фуркад — мой кумир. Наверное, из-за его стабильно высоких результатов. И я стараюсь брать с него пример. Ещё он симпатичный. Мечтаю с ним встретиться. Кроме того, нравится Хавьер Фернандес – своим артистизмом. Жаль, что он завершил карьер», — сказала спортсменка.
Самодурова также рассказала, с каким настроем она ехала в Минск на чемпионат Европы.
«Я ехала в Минск не за золотой медалью, а для того чтобы чисто исполнить прокаты. Наверное, только благодаря хорошим выступлениям в обеих программах я и смогла стать чемпионкой. Справиться с психологическим давлением мне удалось на удивление спокойно. И сейчас до конца не понимаю, что выиграла континентальное первенство», — добавила фигуристка.
Ранее Александр Самарин поделился впечатлениями от чемпионата Европы, прошедшего в Минске.