Адвокат жены Глушакова: сражаемся за оставшееся имущество

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Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин рассказал о процессе судебных разбирательств с полузащитником московского «Спартака» Денисом Глушаковым.

«Сейчас у нас сражение за то, чтобы Глушаков не вывел оставшееся имущество. В данной ситуации с домом и выводом денег со счета мы столкнулись с необъяснимой реакцией суда. Но мы сдаваться не планируем и достигнем того, чтобы все было по закону. Есть вышестоящие инстанции. Мы обратились напрямую к председателю Мосгорсуда по этому вопросу», — приводит слова юриста Sport24.

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Жорин также сравнил участие «Спартака» и «Локомотива» в судебных разбирательствах своих футболистов.

«Соответствующее определение по алиментам в адрес Глушакова было передано в «Спартак». «Спартак» добросовестно вычитает эти деньги из его зарплаты и переводит. В отличие от «Локомотива». «Локо» очень избирательно исполняет судебные решения. Тарасов сам недавно признал, что долги по алиментам были по вине «Локомотива», — добавил он.

Ранее адвокат жены Глушакова выразил надежду на объективный бракоразводный процесс.