Кирьяков прокомментировал извинения Смолова за незабитый пенальти

<img src="//img.gazeta.ru/files3/23/10701023/RIAN_03081513.HR.ru-pic905-895x505-39589.jpg">

Советский и российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков высказался по поводу извинений нападающего «Локомотива» Федора Смолова за незабитый пенальти в послематчевой серии 1/4 финала чемпионата мира, передает «Советский спорт».

«Сам факт извинения Смолова - хороший шаг. Этих слов ждали давно, это хорошее дело. А вот, что касается непосредственно его объяснений, то думаю, что комментировать их неуместно. Это сугубо индивидуальное дело», — сказал специалист.

Реклама

Кирьяков также отметил, что форварду следовало просто отказаться от этого удара.

«Если он чувствовал неуверенность, надо было передать право удара более уверенным в своих силах игрокам сборной. Хотя, конечно, с любым такое может случиться. Но сам факт исполнения пенальти взывал бурю негативных эмоций у многих болельщиков», — добавил он.

Ранее Федор Смолов извинился за незабитый пенальти в матче против сборной Хорватии.