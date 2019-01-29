Кирьяков прокомментировал извинения Смолова за незабитый пенальти
Советский и российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков высказался по поводу извинений нападающего «Локомотива» Федора Смолова за незабитый пенальти в послематчевой серии 1/4 финала чемпионата мира, передает «Советский спорт».
«Сам факт извинения Смолова - хороший шаг. Этих слов ждали давно, это хорошее дело. А вот, что касается непосредственно его объяснений, то думаю, что комментировать их неуместно. Это сугубо индивидуальное дело», — сказал специалист.
Кирьяков также отметил, что форварду следовало просто отказаться от этого удара.
«Если он чувствовал неуверенность, надо было передать право удара более уверенным в своих силах игрокам сборной. Хотя, конечно, с любым такое может случиться. Но сам факт исполнения пенальти взывал бурю негативных эмоций у многих болельщиков», — добавил он.
Ранее Федор Смолов извинился за незабитый пенальти в матче против сборной Хорватии.