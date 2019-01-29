Нурмагомедов купил детской команде футбольную форму

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов приобрел футбольную форму для команды из Хабаровского края, сообщает «Советский спорт».

Боец выполнил просьбу семилетнего мальчика, который просил у него спортивную форму для своей команды.

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«Накануне нам доставили два комплекта игровой футбольной формы — домашнюю и гостевую. Также привезли тренировочные костюмы и мячи. Дети были очень рады», — приводит слова детского тренера Виктора Новикова ТАСС.

Хабиб также пообещал воплотить в жизнь желание десяти детей.

Ранее Нурмагомедов назвал новую причину нападения на секунданта Макгрегора.