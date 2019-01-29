Нурмагомедов купил детской команде футбольную форму
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов приобрел футбольную форму для команды из Хабаровского края, сообщает «Советский спорт».
Боец выполнил просьбу семилетнего мальчика, который просил у него спортивную форму для своей команды.
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«Накануне нам доставили два комплекта игровой футбольной формы — домашнюю и гостевую. Также привезли тренировочные костюмы и мячи. Дети были очень рады», — приводит слова детского тренера Виктора Новикова ТАСС.
Хабиб также пообещал воплотить в жизнь желание десяти детей.
Ранее Нурмагомедов назвал новую причину нападения на секунданта Макгрегора.