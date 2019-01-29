Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

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«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В составе победителей отличились Трэвис Зейджак, Деймон Сиверсон, Брайан Бойл, Блейк Коулман, Кайл Пальмери и Патрик Заха. У хозяев шайбы забросили Деррик Брассар, Мэтт Каллен и Брайан Раст.

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Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Для «Питтсбурга» это поражение стало четвертым в последних пяти матчах регулярного чемпионата.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 3:6 (0:2, 1:2, 2:2)

0:1 — Зейджак (Вуд, Сантини) — 13:08

0:2 — Сиверсон (Коулман, Зейджак) — 14:53

0:3 — Бойл (Заха) — 23:30 (4x5)

1:3 — Брассар (Петтерссон, Риикола) — 24:28

1:4 — Коулман (Зейджак, Батчер) — 32:57

1:5 — Палмьери (Зейджак, Юханссон) — 51:42 (5x4)

2:5 — Каллен — 52:30 (4x5)

2:6 — Заха (Грин) — 53:37 (5x4)

3:6 — Раст (Малкин, Дюмулен) — 58:03