В Госдуме предложили Глушакову прожить на 20 тысяч рублей в месяц
Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову прожить на 20 тысяч рублей в месяц, передает «Советский спорт».
Ранее адвокат жены футболиста Дарьи Сергей Жорин заявил, что, по мнению игрока, детям хватит 20 тысяч рублей в месяц.
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«Глушаков, сам попробуй проживи на 20 в месяц, слабо?» — написал в твиттере депутат.
В комментариях к посту Лебедева подписчики отметили, что в России многие живут с зарплатой в 20 тыс.
Ранее Жорин рассказал, почему Глушаков продолжает распоряжаться семейным имуществом во время бракоразводного процесса.