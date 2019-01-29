В Госдуме предложили Глушакову прожить на 20 тысяч рублей в месяц

<img src="//img.gazeta.ru/files3/471/12091471/G-pic905-895x505-13086.jpg">

Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил полузащитнику московского «Спартака» Денису Глушакову прожить на 20 тысяч рублей в месяц, передает «Советский спорт».

Ранее адвокат жены футболиста Дарьи Сергей Жорин заявил, что, по мнению игрока, детям хватит 20 тысяч рублей в месяц.

Реклама

«Глушаков, сам попробуй проживи на 20 в месяц, слабо?» — написал в твиттере депутат.

В комментариях к посту Лебедева подписчики отметили, что в России многие живут с зарплатой в 20 тыс.

Ранее Жорин рассказал, почему Глушаков продолжает распоряжаться семейным имуществом во время бракоразводного процесса.