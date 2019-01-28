Объявлен состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США
Объявлен состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США, сообщает «Советский спорт».
На североамериканских стартах в составе мужской команды выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев и Юрий Шопин.
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В женскую сборную вошли Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова и Маргарита Васильева.
Этап в канадском Кэнморе пройдет с 7 по 11 февраля. Американский Солт-Лейк-Сити примет соревнования с 14 по 18 февраля.
Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на просьбу главного тренера сборной России по биатлону Анатолия Хованцева критиковать его, а не спортсменов.