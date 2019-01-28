«Амур» забросил семь безответных шайб в ворота «Адмирала» в матче КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» на выезде крупно обыграл «Адмирал», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая во Владивостоке, завершилась победой гостей со счетом 0:7. При этом все семь шайб были забиты разными хоккеистами хабаровской команды. Ворота противника поражали: Валентин Пьянов, Виталий Атюшов, Денис Голубев, Ян Колар, Томас Зохорна, Александр Кузнецов и Никита Камалов.

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В нынешнем сезоне это четвертое противостояние команд. По количеству побед в очных встречах впереди был «Адмирал», но сегодняшней победой «тигры» уравняли счет. Следующая игра клубов состоится во Владивостоке 22 февраля.

Хабаровский клуб одержал вторую победу подряд, «моряки» в свою очередь потерпели второе поражение кряду. «Амур» и «Адмирал» занимают 12-е и 13-е места в таблице Восточной конференции КХЛ.

Ранее на руководство «Адмирал» была наложена спортивная дисквалификация.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)

0:1 — Пьянов (Зохорна) — 2:11;

0:2 — Атюшов (Берестенников, Кузнецов) — 3:33;

0:3 — Голубев (Лазарев) — 7:39;

0:4 — Колар — 27:20;

0:5 —Зохорна (Кондратьев) — 30:57 (4х5);

0:6 — Кузнецов (Лазарев, Камалов) — 47:18;

0:7 — Камалов (Руденков, Пьянов) — 58:21(5х4);