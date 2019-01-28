Самарин: потихоньку вхожу в элиту фигурного катания

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Российский фигурист Александр Самарин поделился впечатлениями от чемпионата Европы, прошедшего в Минске.

«Пока у меня нет победы, но я понял, что и Хавьер Фернандес не так уж далеко. С ним, конечно, можно бороться. Да, он откатал с ошибками, но я тоже потерял очень много баллов. Это показывает, что я могу конкурировать с ними — не только с Фернандесом, а вообще с лучшими. Я тоже потихоньку вхожу в элиту», — приводит слова спортсмена «РИА Новости».

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Самарин также рассказал о своем стиле катания.

«Я катаюсь, как я чувствую. Я вам уже говорил, что пошло это из детства, когда я с восхищением смотрел на Брайана Жубера. И сейчас я хочу, чтобы на меня смотрели точно так же. Я не хочу выходить на лед для того, чтобы потом люди сказали, что они это уже где-то у кого-то видели. Надо выделяться», — добавил он.

Ранее Александр Самарин выразил намерение выполнить четверной флип на Универсиаде в Красноярске.