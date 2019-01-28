Футболистам «Сибири» полгода не платят зарплату

<img src="">

«Сибирь», которая выступает в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), испытывает проблемы с выплатами зарплат. Футболисты новосибирской команды не получают ее уже с августа прошлого года, сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сибирь» в данный момент находится в зоне вылета ФНЛ. Команда после 24 туров идет на 19-м месте в турнирной таблице турнира, имея в своем активе 20 очков.

Реклама

Вчера у «Сибири» закончился учебно-тренировочный сбор в Крымске, а 1 февраля команда отправится в Турцию.

Ранее сообщалось, что футболист «Сибири» Алексей Аравин напал на судью в контрольном матче его команды против «Биолога-Новокубанск», прошедшего в Крымске.

Инцидент произошел в начале второго тайма. 32-летний игрок напал на арбитра и сильно его оттолкнул. Поводом для конфликта послужил гол «Биолога», забитый из очевидного офсайда. Судья ошибся и засчитал взятие ворот.