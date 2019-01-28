«Реал» оказался сильнее «Эспаньола» в матче чемпионата Испании

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«Эспаньол» в матче 21-го тура чемпионата Испании на своем поле уступил «Реалу». Игра завершилась победой гостей со счетом 4:2, сообщает «Советский спорт».

Дубль в матче оформил французский форвард команды победителей Карим Бензема, также за мадридский клуб по мячу провели защитник Серхио Рамос и валлийский нападающий Гарет Бэйл.

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За хозяев бразильский форвард Лео Баптистау и венесуэльский защитник Роберто Росалес.

Отметим, французский защитник «Реал» Рафаэль Варан получил красную карточку на 72-й минуте и оставил гостей вдесятером.

«Сливочные» одержали третью подряд победу в Примере, а клуб из Барселоны наоборот в третий раз подряд проиграл.

«Реал» с 39 очками занимает третье месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (24) идет на 15-й строчке.

Чемпионат Испании. 21-й тур

«Эспаньол» (Барселона) — «Реал» (Мадрид) — 2:4

Голы: 0:1 — Бензема, 4; 0:2 — Рамос, 15; 1:2 — Баптистау, 25; 1:3 — Бензема, 45+1; 1:4 — Бэйл, 67; 2:2 — Росалес, 81.

Удаления: нет — Варант, 72.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Торино» на своем поле в матче 21-го тура чемпионата Италии обыграл «Интер».