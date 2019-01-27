Лодыгин стал игроком «Олимпиакоса»

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Голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин перешел в греческий «Олимпиакос», сообщает «Советский спорт».

По информации официального твиттера клуба, игрок перешел в столичную команду на правах аренды до конце сезона-2018/19. В нынешнем сезоне вратарь не провел ни одного матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), оставшись в запасе 14 раз.

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Напомним,что Лодыгин перешел в «Зенит» из «Ксанти» в 2013 году за €800 тыс. В составе сине-бело-голубых голкипер принял участие в 164 матчах, пропустив 157 мячей. С клубом из Санкт-Петербурга Юрий выигрывал национальное первенство, кубок и дважды Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что Ярослав Ракицкий в ближайшее время подпишет контракт с сине-бело-голубыми.