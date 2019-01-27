Российские саночники впервые в истории выиграли золото ЧМ в эстафете

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Сборная России по санному спорту впервые в истории завоевала золотые медали в эстафете на чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».

Национальная команду представляли Семен Павличенко, Татьяна Иванова и экипаж саней-двоек в составе Владислава Южакова и Юрия Прохорова. Второе место заняла сборная Австрии, отстав от россиян на 0,508 секунд. Третьими стали немцы, с отставанием в 0,531 секунду.

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Для России эта медаль стала второй за все время выступления на чемпионатах мира. В 2015 году Семен Павличенко золото завоевал Семен Павличенко.

Мировое первенство проходит в немецком Винтерберге.

Ранее сообщалось, что саночники Южаков и Прохоров заняли седьмое место на чемпионате мира.

Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг (Германия)

Эстафета

1. Россия — 2.24,116;

2. Австрия — +0,508;

3. Германия — +0,531.