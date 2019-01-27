Фийон Майе стал победителем масс-старта на этапе КМ по биатлону
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает «Советский спорт».
Вторым к финишу пришел лидер общего зачета турнира, норвежец Йоханнес Бё. Бронзу завоевал представитель Германии Арнд Пайффер.
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Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший седьмое место.
Ранее сообщалось, что Лаура Дальмайер одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце.
Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)
Масс-старт. 15 км
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 34.39,4 (0);
2. Йоханнес Бё (Норвегия) — +14,3 (2);
3. Арнд Пайффер (Германия) — + 24,6 (0);
7. Евгений Гараничев (Россия) — +1.00,5 (2);
20. Александр Логинов (Россия) — +1.46,4 (4).