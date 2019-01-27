Джокович стал победителем Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Australian Open, сообщает «Советский спорт».
В финале турнира первая ракетка мира одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем со счетом 6:3, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут.
Джокович стал семикратным чемпионом Открытого чемпионата Австралии.
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Ранее сообщалось, что французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю стали победителями Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
Теннис. Australian Open. Финал
Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 6:3, 6:2, 6:3